Ижевск, 4 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Решение АвтоВАЗа об увольнении работников с выплатой компенсации позволит руководству снизить численность сотрудников без прохождения процедуры сокращения штата, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM партнер адвокатского бюро «Щеглов и Партнёры» Муса Абдурахманов.

lada.ru «АВТОВАЗ»

Комментируя известие о том, что сотрудникам автозавода в Ижевске, который выпускает модель Lada Vesta, предложено уволиться по собственному желанию с выплатой пяти окладов, дополнительной материальной поддержкой и помощью в дальнейшем трудоустройстве, он пояснил:

«Для сокращения штата работодателю необходимо произвести ряд процедур, а именно: издать приказ о сокращении, определить категории сотрудников, которых нельзя сокращать, определить категории работников, имеющих преимущественное право остаться на работе, уведомить увольняемых работников, уведомить службу занятости, внести информацию в общероссийскую базу вакансий «Работа в России» и другое.

Предлагая сотрудникам, по сути, расторжение трудового договора по соглашению сторон, АвтоВАЗ снимает себя обязанности, и ограничения, которые накладывают на работодателя трудовое законодательство при увольнении в связи с сокращением численности штата.

В связи с невысоким темпом производства АвтоВАЗа, на данный момент такое предложение работодателя выгодно для сотрудников предприятия, которые находятся в простое и получают 2/3 средней зарплаты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что добровольно уволившиеся сотрудники АвтоВАЗа будут трудоустроены на другие предприятия Ижевска, получат выплату в размере 5-7 средних окладов или 12 МРОТ (минимальный размер оплаты труда), известили в Интерфакс.

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