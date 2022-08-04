Москва, , 12:55 — REGNUM Лучшим тренером июля в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба лиги.

Стадион «ЦСКА» Pfc-cska.com

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В июле «армейцы» под руководством Федотова набрали семь очков в трёх матчах РПЛ и занимают третье место в турнирной таблице. ЦСКА одержал победы над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0) и сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2).

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. До этого он на протяжении двух сезонов тренировал «Сочи».

Читайте ранее в этом сюжете: Дубль Сулейманова принес «Пари НН» ничью в матче с ЦСКА