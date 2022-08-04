Каир, 4 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Пилотажная группа ВВС Южной Кореи «Черные орлы» (Black Eagles) продемонстрировала своё мастерство в небе над пирамидами в Гизе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Adrian KAI T-50 Golden Eagle

Сообщается, что 3 августа южнокорейские лётчики приняли участие в авиашоу Pyramids Air Show 2022 совместно с египетской командой Silver Stars.

Это выступление было подготовлено южнокорейскими ВВС, Корейской аэрокосмической корпорацией (KAI) и египетскими ВВС с целью поддержки экспорта южнокорейских самолётов FA-50.

По словам наблюдателей, тот факт, что правительство Египта позволило иностранной пилотажной группе совершить полет над историческим местом, показывает стремление Каира укрепить сотрудничество в сфере оборонной промышленности с Сеулом.

Сообщается, что авиашоу посетили около 1000 человек, включая высокопоставленных чиновников из Южной Кореи и Египта.