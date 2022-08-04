Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:53 — REGNUM В Тазовском районе Ямала в водоёме утонули девочки 14 и 15 лет. Об этом 4 августа сообщает окружное управление СКР.

Вода Bankoboev.Ru

Трагедия произошла днём 3 августа. По предварительным данным, они вместе со своими подругами ушли купаться в реке Марета-Яха, которая протекает в 500 метрах от их стойбища, и в реке зашли далеко от берега. Подруги не смогли спасти их, так как не умеют плавать. Тела извлекли местные жители.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.