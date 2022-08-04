Тбилиси, 4 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. 48 оппозиционных депутатов парламента Грузии подписали совместное заявление, осуждающее критику в адрес США и ЕС. Текст документа 4 августа обнародовал телеканал «Мтавари архи».

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

«Мы отмежевываемся и осуждаем клеветническую и дезинформационную кампанию правительства «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии — Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза — на пути к интеграции с Западом», — говорится в заявлении.

Представители оппозиции не согласны с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя, что они пытались втянуть Грузию в войну с Россией. Авторы письма заявляют, что действия властей вызывают у них тревогу.

В заявлении обвиняют грузинские власти в стремлении отделить Грузию от её «союзников и партнёров». Это якобы делается в интересах России.

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.