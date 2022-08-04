Париж, 4 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство о приостановлении действия этой меры по выдворению в Марокко Хасана Икиуссена, имама, находящегося во Франции, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о предстоящем выдворении из страны этого проповедника, обвиняемого французскими властями в призывах к ненависти и насилию, направленных, в частности, против еврейской общины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что Марокко выдало «консульское разрешение» для изгнания из Франции известного проповедника.

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