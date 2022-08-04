Владивосток, , 12:49 — REGNUM На территории Всероссийского детского центра «Океан» вод Владивостоком 3 августа несанкционированно приземлилися вертолёт. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Лопасти вертолета (сс) George Chernilevsky

Читайте также: В Грузии назвали возможную причину крушения вертолёта

Отмечается, что нарушая план полёта, пилот экскурсионного вертолёта Robinson R-44 несанкционированно посадил машину на пляже детского центра «Океан». В отношении собственника воздушного судна — ООО «Гранат» — проводится проверка на соблюдение законодательства о безопасности полётов. При выявлений нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт пограничной службы Грузии, разбившийся в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети, мог попасть в аварию из-за сильного ветра.