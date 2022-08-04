Кабул, 4 августа 2022, 12:50 — REGNUM Реконструкция старого рынка города Бамиан, расположенного рядом с нишами уничтоженных в 2001 году талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) статуй Будды в Афганистане, были прекращены после резкой реакции ЮНЕСКО.
По сообщению регионального отделения информационного агентства Tasnim, через два дня после того, как местные власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неожиданно начали реконструкцию старого базара, работы были прекращены из-за резкой реакции ЮНЕСКО.
«Старый рынок Бамиана расположен на историческом пласте. Согласно исследовательским раскопкам, проведённым в последние годы, в этом пласте есть дома и городища времён Кушанской империи», — пояснил газете «8 Собх» Мохаммад Реза Мохаммади, бывший сотрудник ЮНЕСКО.
Мохаммади добавил, что местные власти начали реконструкцию рынка, не согласовав этот вопрос с ЮНЕСКО и специалистами по археологии. Он заявил, что начало строительных работ вокруг фигуры Будды противоречит закону об охране культурного наследия страны и постановлениям Комитета всемирного наследия (WHR), что может привести к исключению из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Бывший глава отдела информации и культуры Бамиана также говорит, в районе старого базара есть статуи Будды, пещеры, храмы и ступы буддийской эпохи и, в соответствии с обязательствами Афганистана перед ЮНЕСКО, в этом районе запрещены любые строительные работы.
Археологи также заявляют, что подобные работы в исторических местах Бамиана негативно сказываются на историко-культурном ландшафте этой провинции. Некоторые археологи выразили обеспокоенность тем, что реконструкция старого рынка Бамиана послужит основой для незаконного строительства в других исторических местах провинции.
Местные власти издали приказ о начале реконструкции старого базара 10 августа. Приказ был отдан Абдуллой Сархади, талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатором Бамиана, который сказал: »Рынок будет перестроен в соответствии со стандартами и процедурами министерства информации и культуры и по согласованию с соответствующими министерствами; ЮНЕСКО и бизнесмены обязаны следовать законам».
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Эта акция встретила сопротивление ЮНЕСКО. Британская газета The Guardian со ссылкой на представителей ЮНЕСКО сообщила, что консультаций с этой организацией по поводу реконструкции старого базара Бамиана не проводилось. Чиновники ЮНЕСКО заявили газете, что они против любого строительства в исторических районах Бамиана, особенно в районе старого рынка и вокруг статуй Будды.
Местные источники в Бамиане подтверждают, что работы на старом рынке были остановлены из-за явного противодействия ЮНЕСКО.
Районы «Будда Салсал», «Шахмаме», «Долина Кекрак», городища «Голгола» и «Захак», «Замок Кафири», «Долина Гами» и «Кул Акрам» входят в число восьми древних памятников, которые были обнаружены в 2003 году. Они были зарегистрированы ЮНЕСКО как «находящаяся под угрозой исчезновения».