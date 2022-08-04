Кабул, , 12:50 — REGNUM Реконструкция старого рынка города Бамиан, расположенного рядом с нишами уничтоженных в 2001 году талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) статуй Будды в Афганистане, были прекращены после резкой реакции ЮНЕСКО.

Будда Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства Tasnim, через два дня после того, как местные власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неожиданно начали реконструкцию старого базара, работы были прекращены из-за резкой реакции ЮНЕСКО.

«Старый рынок Бамиана расположен на историческом пласте. Согласно исследовательским раскопкам, проведённым в последние годы, в этом пласте есть дома и городища времён Кушанской империи», — пояснил газете «8 Собх» Мохаммад Реза Мохаммади, бывший сотрудник ЮНЕСКО.

Мохаммади добавил, что местные власти начали реконструкцию рынка, не согласовав этот вопрос с ЮНЕСКО и специалистами по археологии. Он заявил, что начало строительных работ вокруг фигуры Будды противоречит закону об охране культурного наследия страны и постановлениям Комитета всемирного наследия (WHR), что может привести к исключению из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Бывший глава отдела информации и культуры Бамиана также говорит, в районе старого базара есть статуи Будды, пещеры, храмы и ступы буддийской эпохи и, в соответствии с обязательствами Афганистана перед ЮНЕСКО, в этом районе запрещены любые строительные работы.

Археологи также заявляют, что подобные работы в исторических местах Бамиана негативно сказываются на историко-культурном ландшафте этой провинции. Некоторые археологи выразили обеспокоенность тем, что реконструкция старого рынка Бамиана послужит основой для незаконного строительства в других исторических местах провинции.

Местные власти издали приказ о начале реконструкции старого базара 10 августа. Приказ был отдан Абдуллой Сархади, талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатором Бамиана, который сказал: »Рынок будет перестроен в соответствии со стандартами и процедурами министерства информации и культуры и по согласованию с соответствующими министерствами; ЮНЕСКО и бизнесмены обязаны следовать законам».

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Эта акция встретила сопротивление ЮНЕСКО. Британская газета The Guardian со ссылкой на представителей ЮНЕСКО сообщила, что консультаций с этой организацией по поводу реконструкции старого базара Бамиана не проводилось. Чиновники ЮНЕСКО заявили газете, что они против любого строительства в исторических районах Бамиана, особенно в районе старого рынка и вокруг статуй Будды.

Местные источники в Бамиане подтверждают, что работы на старом рынке были остановлены из-за явного противодействия ЮНЕСКО.

Районы «Будда Салсал», «Шахмаме», «Долина Кекрак», городища «Голгола» и «Захак», «Замок Кафири», «Долина Гами» и «Кул Акрам» входят в число восьми древних памятников, которые были обнаружены в 2003 году. Они были зарегистрированы ЮНЕСКО как «находящаяся под угрозой исчезновения».