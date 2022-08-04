Чебоксары, 4 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом зарегистрирован ещё один летальный исход. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 4 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 82 432 случая заражения коронавирусом, в том числе 2 и 3 августа заболели соответственно 58 и 54 человека. С начала июля более 50 суточных случаев инфицирования коронавирусом выявлялось восемь раз.

Количество вылечившихся от ковида достигло 77 287 человек, из них 3 августа выписаны 54 пациента, 2 августа победили ковид 29 человек. Доля выздоровевших составляет почти 93,76%.

Суточное число госпитализаций в очередной раз подросло: 1 и 2 августа попали на лечение в больницы соответственно 19 и 7 ковид-пациентов, 3 августа — 15 больных.

Кроме того, в Чувашии после длительного периода нулевой смертности от ковида зарегистрирован новый летальный исход: 3 августа умер один пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии достигло 4654 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии летальные исходы от COVID-19 не регистрировались с 7 июля по 2 августа.