Москва, , 12:49 — REGNUM Коронавирус остается одной из основных внешних угроз для строительного рынка РФ и рынка жилой недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Дача

«Загородная недвижимость обычно с определенным временным лагом воспроизводит динамику цен на жилую недвижимость в Москве, поэтому умеренный рост цен на подмосковные дачи предопределен, — сказал Ордов. — Однако не стоит забывать про фактор возможного локдауна, ведь коронавирус еще остается одной из основных внешних угроз для строительного рынка и рынка жилой недвижимости, который способен существенно спутать карты покупателей, продавцов и девелоперов. Подмосковная жилая недвижимость становится интересным направлением не только улучшения жилищных условий, но и реальным инвестиционным активом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил о том, что пандемия 2020 года произвела неизгладимое впечатление на многих жителей московского мегаполиса и его окраин.

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