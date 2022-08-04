Томск, 4 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Томской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 133 647. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

За прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев инфицирования, 21 заразившийся госпитализированы в ковидный стационар.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 883 человека, в том числе 28 за сутки. Жертвами коронавируса стали 871 пациент.