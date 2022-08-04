Атак, Йемен, 4 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В йеменской провинции Шабва в ночь с 3 на 4 августа неизвестные взорвали нефтепровод, по которому черное золото доставлялось с месторождения «Окла» в порт Аль-Нашима. Об этом сообщает Khabar Agency.

Ibrahem Qasim Йемен

По последним данным, теракт произошел в районе города Гол-эль-Райда, в районе Майфаа, восточнее города Атак — столицы провинции Шабва.

Журналисты отмечают, что на месте взрыва произошёл сильный пожар. Местные власти прекратили работу нефтепровода на время проведения ремонтных работ.

Предположительно, за нападением стоят отряды йеменского движения хуситов, которые препятствуют продаже йеменской нефти за рубеж в интересах правительства страны и его союзников в лице арабских монархий Персидского залива.