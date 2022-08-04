Степанакерт, 4 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе российские миротворцы сменили позиции после обострения ситуации, сообщает 4 августа «Спутник Армения».

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По информации СМИ, ссылающегося на источники, российские миротворцы выдвинулись к линии соприкосновения. На некоторых постах они расположились вместе с армянскими военнослужащими.

Уточняется, что данные меры предприняты с целью деэскалации обстановки.