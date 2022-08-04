Калуга, 4 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 11 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 67 человек. Днём ранее, 3 августа, в регионе было зарегистрирован 51 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 654 человек, 103 346 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.