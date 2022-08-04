Набережные Челны, Татария, , 12:54 — REGNUM В городе Набережные Челны утром 4 августа в квартире одного из домов в 38-м комплексе обнаружили тело 62-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями груди и живота. Также в больницу с ножевым ранением доставлена его 61-летняя супруга. В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 21-летний сын пострадавших, сообщает следственное управление СКР по РТ.

С ножом (сс) niekverlaan

По данным ведомства, задержанный признался в содеянном. Установлено, что обучающийся в одном из колледжей в Казани злоумышленник приехал к родителям на каникулы. Молодой человек делал ставки в букмекерских конторах.

Вечером 3 августа отец обнаружил отсутствие в доме телевизора, который сын, предположительно, сдал в ломбард. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой сын нанес отцу смертельные ножевые ранения. Домой в это время вернулась мать. Сын также ударил женщину ножом в живот. Затем он похитил родительскую банковскую карту, снял с нее 400 тыс. рублей и отвез раненую мать на машине в больницу. Подозреваемый попытался скрыться. Полицейские установили автомобиль, на котором уехал злоумышленник и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее ИА REGNUM передавало, 16 июня в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района обнаружили тело 75-летнего мужчину с множественными ранами в области головы, переломами костей ребер грудной клетки, ссадинами конечностей. По подозрению в убийстве задержали 46-летнего сына погибшего.

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