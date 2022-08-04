Москва, 4 августа 2022, 12:46 — REGNUM Пандемия 2020 года произвела неизгладимое впечатление на многих жителей московского мегаполиса и его окраин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Загородный дом
Загородный дом
tjrn

«Ажиотажный спрос на объекты жилой загородной недвижимости натолкнулся на относительно ограниченное предложение качественных дач и загородных домов, что привело к массовой скупке незастроенных земельных участков по наиболее востребованным направлениям с подрядом либо для самостоятельного строительства, — сказал Ордов. —  Это был фактор роста спроса как на готовые объекты, так и на строительные материалы. Спрос порождал не столько рост предложений, сколько скачкообразный рост цен».

Причем, как отметил Ордов, этот рост цен касался не только загородной подмосковной жилой недвижимости.

«Цена квадратного метра в Москве за последние два года увеличилась более чем на 40%. Рост цен на газобетонные блоки достигал за июнь 2021 — март 2022 года более 80%. По другим строительным материалам нередко рост цен измерялся десятками процентов. Безусловно, это все приводило к обоснованному ожиданию дальнейшего роста стоимости квадратного метра загородной жилой недвижимости, — сказал Ордов. — Но в марте 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 9,5 до 20%. Это существенно снизило спрос на ипотечные и кредитные ресурсы со стороны населения и бизнеса, что привело к охлаждению строительной активности и резкому падению цен на основные строительные материалы. Даже квартиры в Москве с марта подешевели в среднем на 4%. Теперь ключевая ставка опустилась до 8%, а стало быть, тренд на снижение стоимости недвижимости уже пройден».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не случится резкого роста цен на загородную недвижимость ни в 2022, ни в 2023 годах.

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