Москва, 4 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Пандемия 2020 года произвела неизгладимое впечатление на многих жителей московского мегаполиса и его окраин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

tjrn Загородный дом

«Ажиотажный спрос на объекты жилой загородной недвижимости натолкнулся на относительно ограниченное предложение качественных дач и загородных домов, что привело к массовой скупке незастроенных земельных участков по наиболее востребованным направлениям с подрядом либо для самостоятельного строительства, — сказал Ордов. — Это был фактор роста спроса как на готовые объекты, так и на строительные материалы. Спрос порождал не столько рост предложений, сколько скачкообразный рост цен».

Причем, как отметил Ордов, этот рост цен касался не только загородной подмосковной жилой недвижимости.

«Цена квадратного метра в Москве за последние два года увеличилась более чем на 40%. Рост цен на газобетонные блоки достигал за июнь 2021 — март 2022 года более 80%. По другим строительным материалам нередко рост цен измерялся десятками процентов. Безусловно, это все приводило к обоснованному ожиданию дальнейшего роста стоимости квадратного метра загородной жилой недвижимости, — сказал Ордов. — Но в марте 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 9,5 до 20%. Это существенно снизило спрос на ипотечные и кредитные ресурсы со стороны населения и бизнеса, что привело к охлаждению строительной активности и резкому падению цен на основные строительные материалы. Даже квартиры в Москве с марта подешевели в среднем на 4%. Теперь ключевая ставка опустилась до 8%, а стало быть, тренд на снижение стоимости недвижимости уже пройден».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не случится резкого роста цен на загородную недвижимость ни в 2022, ни в 2023 годах.