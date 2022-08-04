Москва, , 12:45 — REGNUM В результате больших потерь подразделения трёх бригад киевских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) утратили боеспособность и оставили занимаемые позиции. Об этом 4 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что до 130 украинских боевиков в районе Харькова и ещё 400 военных ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР было уничтожено высокоточными ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.