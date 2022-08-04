Стокгольм, , 13:00 — REGNUM После голосования 3 августа в Сенате США 23 страны-члена НАТО официально ратифицировали заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе. Об этом сообщила новостная служба TT.

Подписание трехстороннего меморандума о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО © Официальный сайт президента Турции

После согласия Вашингтона на принятие двух новых членов остаются еще семь стран, которые должны ратифицировать соглашение о вхождении. Таковыми являются Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Турция по-прежнему выступает против ратификации, но представители Швеции и Финляндии вскоре встретятся с турецкими коллегами для обсуждения этого вопроса, сообщила информационному агентству министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«В соглашении предусмотрен механизм контроля за его выполнением и то, как соглашение должно выполняться. Этот механизм должен быть реализован довольно скоро, но я не готова называть какие-то сроки», — сослалась Линде на мадридское соглашение между Швецией, Турцией и Финляндией, заключенное в июне текущего года.

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