Москва, , 12:43 — REGNUM Осенью 2022 года инфляция в России составит не меньше 15-18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Рост цен QuoteInspector

«Инфляция сейчас во многом зависит от возникающего дефицита, — сказал Головченко. — И тот факт, что дефицит растёт, подтверждается остановкой ряда заводов (например, автопром, ремонт самолётов и так далее). Также мы видим, как усложняется транспортная логистика. В итоге цены на товары растут. Поэтому ожидаю, что осенью инфляция — не продуктовая, а товаров народного потребления — вырастет ещё. И мы получим рост общей инфляции не менее 15-18%. По итогам года общая инфляция будет расти и вернётся в диапазон 17-20%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 1 августа 2022 года составила 15,3% в годовом выражении.

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