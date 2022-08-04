Вашингтон, 4 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. 3 августа Сенат США одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Голосование завершилось 95 голосами «за» и всего лишь одним «против». Об этом сообщил новостной портал Omni.

Заседание сената США

Только республиканец Джош Хоули, ранее написавший статью по этому вопросу, проголосовал против, пишет редакция TheHill. Сенатор распорядился своим голосом так, потому что, по его словам, США нужно сосредоточиться на Китае.

«Мы не сможем усилить наши позиции сдерживания на Тихом океане, если направим в Европу больше сил и средств для защиты новых союзников. Таков мой вывод», — сказал он в интервью перед голосованием.

Напомним, что ранее Палата представителей США также подавляющим числом голосов поддержала решение Швеции и Финляндии «обезопасить свои границы» и вступить в НАТО.