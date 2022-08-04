Москва, , 12:56 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант занимается созданием новой передачи в московском телецентре «Останкино». Об этом сообщил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в своём телеграм-канале 4 августа.

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

«Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе», — написал Прилепин. Он также добавил, что предстоящий проект, вероятнее всего, станет новым интернет-шоу, а не телепередачей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ивана Урганта, Максима Галкина и Чулпан Хаматову могут проверить на предмет уплаты налогов. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР).

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