Москва, 4 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Известный телеведущий Иван Ургант занимается созданием новой передачи в московском телецентре «Останкино». Об этом сообщил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в своём телеграм-канале 4 августа.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

«Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе», — написал Прилепин. Он также добавил, что предстоящий проект, вероятнее всего, станет новым интернет-шоу, а не телепередачей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ивана Урганта, Максима Галкина и Чулпан Хаматову могут проверить на предмет уплаты налогов. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР).