Москва, , 12:41 — REGNUM Утверждение плана развития Северного морского пути (СМП) стало важной вехой, написал в своём телеграм-канале министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава ведомства подчеркнул, что СМП критически важный проект не только для Арктики, но и для всей страны. Он принесёт до 2035 года 16 трлн рублей налогов и должен стать одним из самых выгодных проектов в истории России.

Чекунков приоткрыл историю создания документа — разработчики не могли между собой договориться.

«Кто работал над планом, запомнят эндшпиль: когда досогласовать позиции десятка участников уже казалось невозможным, Юрий Петрович Трутнев нашел неуютное помещение на 16-м этаже в Белом доме и предложил не покидать его, пока не договоримся. Договорились», — написал глава Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.