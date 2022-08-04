Белгород, 4 августа 2022, 12:57 — REGNUM Украину ждут минимум два федеральных округа России, считает депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП). Так в рамках творческой встречи с жителями Белгорода парламентарий ответил на вопрос о будущем соседнего государства, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.
По словам Анатолия Вассермана, если раньше он предполагал, что Украину «ждёт Юго-Западный федеральный округ», то сейчас он видит её также и в составе «Новороссийского округа».
Публицист уверен, что «украинская сторона опасна пока и постольку, поскольку верит в лозунг «Украина — не Россия». Анатолий Вассерман убеждён, что украинцы — это неотъемлемая часть русского народа, однако, «украинский миф вынужден прославлять и рекламировать именно то, что в рамках русской цивилизации считается особо отвратительным». По мнению депутата, конфликт с англосаксонской цивилизаций протянется ещё минимум на поколение.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Анатолий Вассерман провёл в Белгороде творческую встречу, где высказался о перспективах региона после завершения специальной военной операции. Их он видит в построении «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы.
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