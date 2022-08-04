Белгород, , 12:57 — REGNUM Украину ждут минимум два федеральных округа России, считает депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП). Так в рамках творческой встречи с жителями Белгорода парламентарий ответил на вопрос о будущем соседнего государства, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Анатолия Вассермана, если раньше он предполагал, что Украину «ждёт Юго-Западный федеральный округ», то сейчас он видит её также и в составе «Новороссийского округа».

«Киевские террористы сделали всё, что могли, для того, чтобы породить очень глубокие противоречия между разными регионами пока ещё Украины. И реинтеграция Украины в состав Российской Федерации как более-менее единого целого, похоже, уже невозможна — придётся делить на два округа, а то и на три», — заявил депутат.

Публицист уверен, что «украинская сторона опасна пока и постольку, поскольку верит в лозунг «Украина — не Россия». Анатолий Вассерман убеждён, что украинцы — это неотъемлемая часть русского народа, однако, «украинский миф вынужден прославлять и рекламировать именно то, что в рамках русской цивилизации считается особо отвратительным». По мнению депутата, конфликт с англосаксонской цивилизаций протянется ещё минимум на поколение.

«Думаю, что с учётом всего, что я знаю о нас и о них, у нас шансов на победу выше. Победы не в том смысле, что мы их закопаем, как выразился Никита Хрущёв. А в том, что со значительно большей вероятностью англосаксы вынуждены будут отказаться от многих своих ценностей, чем мы от своих», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Анатолий Вассерман провёл в Белгороде творческую встречу, где высказался о перспективах региона после завершения специальной военной операции. Их он видит в построении «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы.

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