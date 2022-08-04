Стокгольм, , 12:43 — REGNUM В Швеции цены на продукты питания в июле выросли на 1,5%. Это больше, чем за весь прошлый год. Такие данные 4 августа опубликовала новостная служба ТТ.

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«Такого мы не видели с 80-х годов», — признался в интервью TT Ульф Мазур из профильной организации Matpriskollen.

Что касается отдельных товаров, то рост цен в июле был еще выше. Сосиски и авокадо подорожали почти на 10%. Сыр и молоко поднялись в цене на семь и пять процентов соответственно.

С января цены на продовольственные товары в Швеции выросли в среднем на 10,3%. Причина — возросшие затраты на сырье, энергию и транспорт. Все более слабеющая шведская крона по отношению к доллару и евро также способствует росту цен на продукты питания.