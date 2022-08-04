Москва, 4 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. До 130 украинских боевиков в районе Харькова и ещё 400 военных ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) было уничтожено высокоточными ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 4 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков добавил, что также в районе населенного пункта Константиновка ДНР российские ВКС поразили временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, и при этом было ликвидировано до 400 киевских боевиков и 20 единиц украинской военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа испаноговорящих наёмников была уничтожена в Харьковской области в результате удара артиллерии союзных сил российской армии и республик Донбасса.