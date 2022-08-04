Нью-Йорк, США, , 12:40 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подверг резкой критике «гротескную жадность» нефтяных и газовых компаний, обвинив их в получении рекордных прибылей за счет беднейших людей мира, «разрушая при этом наш единственный дом», передает Associated Press.

Антониу Гутерриш Un.org

Выступая на пресс-конференции, посвященной докладу группы по реагированию на глобальный кризис, глава ООН назвал «аморальным» то, что крупнейшие энергетические компании в первом квартале 2022 года получили совокупную прибыль в размере почти 100 миллиардов долларов.

Он призвал все правительства обложить налогом сверхприбыли «и использовать эти средства на поддержку самых уязвимых слоев населения в эти трудные времена».

Гутерриш призвал людей во всем мире донести до нефтегазовой отрасли мысль, что «эта гротескная жадность наказывает самых бедных и уязвимых людей, одновременно разрушая наш единственный общий дом — планету».

Обращаясь к журналистам, Гутерриш сказал, что «мы видим чрезмерные, скандальные прибыли нефтегазовой отрасли в момент, когда все мы теряем деньги» из-за инфляции. И не может быть более популярной меры, «чем обложить налогом сверхприбыли» и «распределить эти деньги среди самых уязвимых семей», добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН предупредили об угрозе наступления голода в Судане