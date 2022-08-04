Москва, 4 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Правительству России следует выдать директивы о переводе валют недружественных стран в другие. Об этом 4 августа заявили в Центробанке России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Банк России призвал правительство издать директивы для государственных компаний, работающих с иностранными валютами недружественных стран, предложив перевести денежные средства в иные валюты.

Также в банке анонсировали дополнительные меры по отказу от иностранных валют недружественных стран.