Бейрут, 4 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Бейруте начал работу пункт поддержки продовольственной безопасности, организованный саудовским государственным Центром поддержки и гуманитарной помощи короля Салмана. Об этом 4 августа сообщает Lebanon 24.

marviikad Бейрут

По данным журналистов, центр открыл посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухаири. По словам Бухаири, Саудовская Аравия планирует оказать помощь 300 000 ливанских семей.

«Для меня честь запустить этот проект под патронажем Великого муфтия Ливанской Республики шейха Абдула Латифа Дериана. В этом проекте примут участие 300 000 ливанских семей для поддержки гуманитарной деятельности и оказания помощи с соблюдением самых высоких стандартов прозрачности и подотчетности для лучшего будущего для Ливана», — заявил Валид Бухаири.