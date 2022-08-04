Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Более высокие показатели инфляции в Швеции означают, что цены в магазинах на товары и услуги повышаются. Однако не только их поставщики и продавцы увеличивают свой доход. Как оказалось, правительство Швеции тоже получает с этого прибыль. Об этом 4 августа сообщила радиостанция SR.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Дело в том, что, как и правительство любой другой страны, власти Швеции стали получать больше за счет роста стоимости НДС, заложенного в цену товара/услуги. В последнем прогнозе Национального долгового управления доходы от НДС на этот год были пересмотрены в сторону увеличения примерно на 10 миллиардов крон (1 млрд долларов США). Об этом радиостанции рассказала руководитель одного из отделов ведомства Эрика Фернстранд Дамсгаард.

В то же время Дамсгаард призвала не торопиться с выводами о «купающемся в деньгах» правительстве — из-за инфляции государственные расходы на администрирование также увеличиваются, потому что государственный сектор точно также, как и граждане, потребляет товары и услуги.

Кроме того, увеличиваются взносы и проценты по государственному долгу Швеции, что не может не беспокоить правительство, отметила она.

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