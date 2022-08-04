Добрянский район, Пермский край, , 12:37 — REGNUM В Пермском крае днём 4 августа загорелся электровоз. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Электровоз Uz.gov.ua

ЧП произошло на железнодорожной станции Кухтым в Добрянском городском округе. Горение было под полом электровоза от АКБ-батареи.

Работники станции Кухтым ликвидировали самостоятельно возгорания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.