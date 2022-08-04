Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Все больше молодых людей в Швеции считают, что нужно наращивать финансирование Вооруженных сил страны. Об этом 4 августа сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные нового опроса военного ведомства.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден и глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Joel Thungren, Försvarsmakten

Отмечается, что интерес молодых шведов к военной службе повысился на фоне спецоперации России на Украине. Так, в марте, процент проявивших интерес к базовой военной подготовке, такой как призыв на военную службу, увеличился почти вдвое — с 16 процентов в феврале до 28 процентов в марте.

Из примерно 2 000 человек, принявших участие в опросе, около половины положительно относятся к призыву на военную службу. В ноябре 2021 года таких респондентов была только треть.

В том же опросе молодые люди более позитивно относятся к перевооружению армии Швеции. В ноябре 2021 модернизировать армию хотели два респондента из пяти, сейчас чуть более трех из пяти.