Улан-Удэ, 4 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Певицы из Бурятии Татьяна Штырёва, а также гвардии младший сержант воздушно-десантных войск Дарима Цырендондопова вновь устроили гастроли для участников специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Росгвардия. Восточный округ Росгвардейцы вернулись в Бурятию из зоны СВО

Артистки вместе устраивают концерты для военнослужащих из Бурятии в зоне проведения СВО, а также в госпиталях. К 4 августа они при поддержке полпредства республики в Москве дали уже 23 концерта.

По словам Татьяны Штырёвой, для бойцов очень важна моральная поддержка из дома. Дарима Цырендондопова добавила, что они не скрывают чувств, слушая родные мелодии.

«Первые 10 минут они зажаты, взгляд сфокусирован внутри себя. Далее они раскрываются, получают хороший заряд энергии родного края, родной земли. И уже минут через 15-20 раскрывается вся сила и мощь нашего народа и нашей земли», — отметила она.