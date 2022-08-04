Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 4 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Новом Уренгое на Ямале местный житель попался на уловку мошенников при попытке приобрести мотоцикл. Об этом сообщает окружное УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

С заявлением в полицию обратился мужчина 1986 года рождения. Он увидел объявление о продаже техники на одном сайте и связался с продавцом. Затем перевёл ему 69 тыс. рублей, но товара так не дождался.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Югры после разговора с мошенниками лишился 3,3 млн рублей.