Париж, , 12:35 — REGNUM Апелляционный суд Парижа объявил об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Патрика Балкани, приговоренного к пяти годам тюремного заключения за «отмывание денег, уклонение от уплаты налогов» и находящегося в заключении в тюрьме «Флери-Мерожи», расположенной в регионе Иль-де-Франс, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Патрик Балкани выйдет из тюрьмы 5 августа.

Адвокат приветствовал «безупречное с точки зрения закона» решение, считая, что «ничто не оправдывает дальнейшее содержание под стражей 73-летнего мужчины, который уже отбыл две трети своего срока».

Патрика Балкани обвиняют в уклонении 4 миллионов евро. Бывший мэр отбыл две трети своего тюремного срока. Окончание его пребывания за решеткой назначено на 21 апреля 2023 года.