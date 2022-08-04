Канберра, 4 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. У тех, кто последние годы не жил в бункере, не должно вызывать никакого удивления, что кавудлы являются самыми популярными щенками среди жителей Австралии. Об этом 4 августа написала газета The Guardian.

haidi2002 Щенки

Ранее агентство Australian Associated Press разместило снимки 750 000 щенков, чтобы читатели смогли определить, какая порода является для них самой любимой. Выяснилось, что кавудлы были самым популярным выбором для австралийцев в период с 2016 по 2021 год.

Лабрадоры вошли в топ-20, а еще пять гибридов пуделей вошли в топ-100.

Даже известные австралийские политики обладают вкусом — в новости редакция TheGuardian поместила фото улыбающегося премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, который держит на руках своего кавудла.