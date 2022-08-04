Дзержинский район, Калужская область, 4 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Алиментный долг в размере 374 тысяч рублей взыскан судебными приставами с жителя посёлка Товарково за счёт продажи на торгах его личного автомобиля марки Hyundai. Об этом 4 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

В Дзержинском районном отделении судебных приставов калужского областного УФССП находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей в пользу его несовершеннолетнего ребенка. Мужчина обязан ежемесячно отдавать сыну четверть всех доходов, однако свои родительские обязанности отец исполнял не в полном объёме и несвоевременно, накопив задолженность по алиментам и неустойке в размере 374 тысяч рублей.

«В рамках принудительного исполнения судебные приставы установили, что в собственности неплательщика находится грузовой автомобиль марки Hyundai. Транспортное средство должника было арестовано, оценено специалистом и выставлено на торги. В результате продажи машины алиментный долг в размере 374 тысяч рублей был взыскан в полном объеме, а права ребенка восстановлены. Реализация арестованного имущества помогла взыскать с должника также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение долговых обязательств в размере 26 тысяч рублей, расходы оценщика автомобиля и несколько тысяч рублей долгов по налогам и штрафам», — отметил Артём Залогин.