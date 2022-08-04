С жителя калужского посёлка в пользу ребёнка взыскали 374 тыс. рублей
Дзержинский район, Калужская область, 4 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Алиментный долг в размере 374 тысяч рублей взыскан судебными приставами с жителя посёлка Товарково за счёт продажи на торгах его личного автомобиля марки Hyundai. Об этом 4 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.
В Дзержинском районном отделении судебных приставов калужского областного УФССП находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей в пользу его несовершеннолетнего ребенка. Мужчина обязан ежемесячно отдавать сыну четверть всех доходов, однако свои родительские обязанности отец исполнял не в полном объёме и несвоевременно, накопив задолженность по алиментам и неустойке в размере 374 тысяч рублей.