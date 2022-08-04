Канберра, , 12:36 — REGNUM По словам представителя местного отделения Greenpeace в Австралии, принятие нижней палатой страны законопроекта лейбористов о климате знаменует собой «внушительную победу», но действия властей должны сопровождаться обязательством исключить любые новые угольные и газовые проекты. Об этом 4 августа написала британская The Guardian.

Гринпис Иван Шилов, ИА REGNUM

Дэвид Риттер, генеральный директор Greenpeace Australia Pacific, сказал журналистам издания, что ужесточение климатической политики лейбористов было первым позитивным шагом, но новые проекты по разведке и добыче ископаемого топлива рискуют нивелировать усилия правящей партии.

«Здорово, что после потерянных лет, потерянных десятилетий бездействия и роста выбросов в атмосферу австралийские парламентарии, наконец, смогли собраться, чтобы помочь решить самую важную проблему нашего времени. Но когда дело доходит до сдерживания изменения климата, Австралии есть куда стремиться», — сказал Риттер.

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