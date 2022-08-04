В Greenpeace призвали правительство Австралии отказаться от газа и угля
Канберра, 4 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. По словам представителя местного отделения Greenpeace в Австралии, принятие нижней палатой страны законопроекта лейбористов о климате знаменует собой «внушительную победу», но действия властей должны сопровождаться обязательством исключить любые новые угольные и газовые проекты. Об этом 4 августа написала британская The Guardian.
Дэвид Риттер, генеральный директор GreenpeaceAustraliaPacific, сказал журналистам издания, что ужесточение климатической политики лейбористов было первым позитивным шагом, но новые проекты по разведке и добыче ископаемого топлива рискуют нивелировать усилия правящей партии.
«Здорово, что после потерянных лет, потерянных десятилетий бездействия и роста выбросов в атмосферу австралийские парламентарии, наконец, смогли собраться, чтобы помочь решить самую важную проблему нашего времени. Но когда дело доходит до сдерживания изменения климата, Австралии есть куда стремиться», — сказал Риттер.