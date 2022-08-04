Сеул, , 12:36 — REGNUM Военные Южной Кореи приняли участие в многонациональных учениях по космической безопасности Global Sentinel. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Солдат армии Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

Сообщается, что с южнокорейской стороны в 10-дневных учениях приняли участие представители ВВС, Объединенного комитета начальников штабов и Корейского института астрономии и космических наук.

Учения, прошедшие с 25 июля по 3 августа на базе космических сил Вандеберг (штат Калифорния), были направлены на развитие сотрудничества в рамках совместных операций по обеспечению осведомлённости о космической обстановке.

Известно, что в текущем году в учениях приняли участие около 150 человек из 25 стран.

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