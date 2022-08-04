Берлин, , 13:59 — REGNUM Германия оказалась в ловушке благодаря непрофессионализму своей элиты. Об этом ИА REGNUM 4 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Анналена Бербок

«Германия действительно оказалась в ловушке. Но только не в ловушке России, а в ловушке собственных крайне непрофессиональных политиков высшего ранга. После прошлогодних выборов к власти на ключевые министерские посты пришли люди непрофильные», — заявил эксперт.

Например, министерством экономики и защиты климата поставили управлять профессионального философа, пост главы МИДа занял человек, которого подозревали в недобросовестном написании докторской работы с использованием плагиата, сообщил Борисов.

«Только ленивые не оттоптался по профессиональным качествам Анналены Бербок. А канцлером стал человек, который никогда не интересовался внешней политикой и который в нем мало что поэтому понимает», — констатировал политолог.

Все это в итоге и привело к многочисленным стратегическим ошибкам в немецкой политике, уверен Борисов.

«Многие немцы сами недоумевают, почему Россию обвиняют в газовой войне, когда у правительства под носом стоит полностью готовый трубопровод «НордСтрим-2», у которого стоит просто легким движением руки повернуть кран и российский газ рекой хлынет в хранилища Германии», — заключил политолог.

Напомним, что ранее немецкий историк Катя Хойер признала, что элиты Германии паникуют из-за возможной нехватки газа.