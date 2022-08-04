Екатеринбург, 4 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Музыканты, выступавшие в Донбассе, получили награды за заслуги перед Свердловской областью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил девять человек. В список награждённых вошли вокалистка музыкального ансамбля Центрального военного округа Светлана Миронова и художественный руководитель ансамбля Антон Шолохов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила освобождённые территории Донбасса и проверила условия жизни военных. Награждённые музыканты сопровождали её в поездке.