Москва, 4 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Дальнейшее пребывание в России дипломата из Норвегии Элисабет Эллингсен невозможно, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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Захарова прокомментировала скандал с Эллингсен, позволившей себе русофобские высказывания в мурманском отеле. Инцидент получил широкую огласку, поскольку был зафиксирован камерами наблюдения.

В российском МИД отметили, что приняли к сведению заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента. Однако добавили, что продолжение работы Элисабет Эллингсен на территории России невозможно.