Донецк, 4 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны боевиков ВСУ пострадали пять человек, сообщил 4 августа мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется», — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя.

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