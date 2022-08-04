Пномпень, , 12:32 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг предупредила о риске «просчета» в связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Китаем и Тайванем. Об этом 4 августа написала The Guardian.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее Китай начал военные учения в районах вокруг Тайваня после визита американского политика Нэнси Пелоси.

«Мы призываем все стороны подумать о том, как они могут способствовать деэскалации нынешней ситуации. Я хотела бы еще раз публично указать, что один из рисков, который, как мне кажется, беспокоит регион, — это риск просчета», — заявила Вонг, выступая на встрече министров иностранных дел АСЕАН на саммите в Камбодже.

Вонг также сказала, что сейчас активно прорабатываются санкции против Мьянмы, где правящая военная хунта казнила политических заключенных и держит в заключении австралийского профессора Шона Тернелла.