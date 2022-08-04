Магадан, 4 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В пригородном посёлке Магадана 3 августа были обнаружены скелетированные останки мужчины, предположительно убитого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Николай Михальченко ИА REGNUM Лес

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Останки нашли местные жители в лесу около поселка Уптар. На место выехала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, изъяты обнаруженные предметы, назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.

Возле останков лежали: куртка утепленная, джинсы, ботинки, кепка.

Окончательное процессуальное решение будет принято после выполнения всего комплекса необходимых проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы поселка Ува, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем его смерть.