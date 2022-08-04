Воронеж, 4 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Воронежской области назначен директор государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки», сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 4 августа.

Герб Воронежской области

Пост руководителя учреждения занял победитель конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего» Сергей Третьяков.

Сергей Третьяков родился в 1979 году, выпускник юридического факультета Воронежского государственного университета. С 2019 года является выпускником специальной программы подготовки регионального резерва управленческих кадров, входит в состав резерва управленческих кадров Воронежской области.

Отметим, что ранее «Центр государственной кадастровой оценки» возглавлял Алексей Пинигин, который сейчас находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве.