Красноярск, 4 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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В ковидные стационары госпитализировано 37 заразившихся. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 369 055.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 624 человека, в том числе 72 за последние сутки. Жертвами коронавируса в регионе, по состоянию на 4 августа, стали 10 916 пациентов.