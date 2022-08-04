Багдад, 4 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака провели серию рейдов в больницах и частных клиниках, где, по информации правоохранительных органов, проводились нелегальные операции по пересадке органов. Об этом 4 августа сообщает местный телеканал Al-Rabia TV со ссылкой на представителя МВД бригадного генерала Виссама Нассифа Аль-Зубайди.

Tiiu Sild Пересадка донорского органа

По его словам, особенной популярностью на рынке «чёрной трансплантологии» пользуются почки и мужские яички. По данным полиции, в клиниках проводились операции по изъятию органов с целью их продажи на Украину, отметил он.

«Цена одного яичка за пределами Ирака составляет 80 000 долларов, а цена одной почки оценивается в 32 000 долларов. В последнее время мы активизировали операции по задержанию банд, занимающихся торговлей людьми. В частности, мы прекратили работу маршрута по продаже яичек между Ираком и Украиной», — заявил Виссам Нассиф Аль-Зубайди.